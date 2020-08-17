Лучший интернет-магазин наливной парфюмерии в Москве с доставкой по всей России - оптом и в розницу!

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«Fleuron» – работает с сырьем фирмы «Floressence». Компания одна из основных производителей парфюмерной продукции во Франции, которая располагается в городе Граас. Это город ароматов, косметических отдушек и французских парфюмерных масел. Продукция «Floressence» даёт возможность сотворить фактически любую композицию. Высокое качество богатейший ассортимент отдушек и ароматических добавок.

Сколько стоят духи, парфюмированные воды известных фирм? Десять, двадцать, а может и больше! Мы переплачиваем за бренд и дорогую упаковку, а как хочется иметь у себя в коллекции разнообразные ароматы! Откуда известные бренды берут эти ароматы? Их так же сочиняют на парфюмерных фабриках, только дают красивое брендованное имя! Мы не подделываем эти ароматы, мы их создаем по мотивам того или иного парфюма. Благодаря «Fleuron» многие женщины или мужчины могут не дорого приобрести стойкие ароматы известных фирм! Которые можно использовать всем, даже детям или животным, не боясь за свое здоровье! Мы предлагаем только лучшее!