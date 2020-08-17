Лучший интернет-магазин наливной парфюмерии в Москве с доставкой по всей России - оптом и в розницу!

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Ниже представлены самые популярные парфюмы нашего магазина

Отдушка по мотиву Fleur Narcotique (Ex Nihilo) 134W/M
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Отдушка по мотиву Fleur Narcotique (Ex Nihilo) 134W/M
Ноты аромата: бергамот, личи, персика, жасмин, пион, цветки апельсина, дубовый мох, белый мускус
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Дипропиленгликоль (ДПГ) 175/Д
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Дипропиленгликоль (ДПГ) 175/Д
Представляет собой двухатомный спирт, полученный жидкофазной некаталитической гидратацией окиси пропилена. Предназначается для использования в процессах приготовления различных товаров бытового и технического назначения, а так же в ка...
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Пипетка для розлива отдушек арт 55
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Пипетка для розлива отдушек арт 55
С делениями 2,5мл. Ею очень удобно наливать отдушки во флаконы с узким горлом или измерять литражность при добавлении.
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Флакон парфюмерный Роллер 6 мл 122/стекло
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Флакон парфюмерный Роллер 6 мл 122/стекло
Стекло тонкое, многоразовый флакон 6 мл
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Новинки

Потрясающие новинки парфюмерии в нашем магазине

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Масляные духи по мотиву Aoud Orchid (Mancera)
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Масляные духи по мотиву Aoud Orchid (Mancera)
Ноты аромата: мандарин, персик, кокос, орхидея, пачули, амбра, древесные ноты, ваниль, белый мускус
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Автоаромат Rose Prick (Tom Ford)
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Автоаромат Rose Prick (Tom Ford)
Аромат: китайский перец, куркума, майская роза, болгарская роза, турецкая роза, пачули, бобы тонка
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Новости магазина

Новости и акции нашего магазина

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Поступление! Cannabis (конопля) (Floressence)

Аромат: цветочные

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Приход на склад
Поступление! Aoud Orchid (Mancera)

Аромат: восточные цветочные

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Приход на склад
Поступление! Virgin Island Water (Creed)

Аромат: цитрусовые

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Новые поступления (СКОРО)
Скоро поступление! Rose Prick (Tom Ford)

Аромат: шипровые цветочные

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Лучший интернет-магазин наливной парфюмерии в Москве с доставкой по всей России - оптом и в розницу!

«Fleuron» – работает с сырьем фирмы «Floressence». Компания одна из основных производителей парфюмерной продукции во Франции, которая располагается в городе Граас. Это город ароматов, косметических отдушек и французских парфюмерных масел. Продукция «Floressence» даёт возможность сотворить фактически любую композицию. Высокое качество богатейший ассортимент отдушек и ароматических добавок.

Сколько стоят духи, парфюмированные воды известных фирм? Десять, двадцать, а может и больше! Мы переплачиваем за бренд и дорогую упаковку, а как хочется иметь у себя в коллекции разнообразные ароматы! Откуда известные бренды берут эти ароматы? Их так же сочиняют на парфюмерных фабриках, только дают красивое брендованное имя! Мы не подделываем эти ароматы, мы их создаем по мотивам того или иного парфюма. Благодаря «Fleuron» многие женщины или мужчины могут не дорого приобрести стойкие ароматы известных фирм! Которые можно использовать всем, даже детям или животным, не боясь за свое здоровье! Мы предлагаем только лучшее!

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